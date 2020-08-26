Пока длится раунд плей-офф в НХЛ руководство Лиги размышляет над проведением следующего сезона. Те нововведения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, могут использовать и в новом сезоне. Среди них и проведение матчей в так называемых "пузырях".

По данным журналиста Джона Шеннона, в следующем сезоне матчи НХЛ могут состояться лишь в четырех городах, где и будут такие "пузыри".

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"НХЛ и профсоюзы игроков уже провели предварительные переговоры по следующему сезону. Одно из предложений заключается в том, чтобы создать четыре "пузыря". 31 команда будет поочередно проводить на этих площадках по 8 матчей", – написал Джон Шеннон.

Hearing the NHL and PA have had preliminary talks about next season. One proposal is to create 4 bubble cities, and rotating all 31 teams in those venues in 8 game increments.



At present, there’s no indication if all the cities would be in Canada.



But makes the most sense. — John Shannon (@JShannonhl) August 24, 2020

Он также добавил, что пока неизвестно, какие именно города будут принимать матчи. Вполне вероятно, что это будут канадские города.

Какова ситуация в НХЛ после пандемии коронавируса

Регулярный сезон НХЛ так и не был доигран из-за пандемии коронавируса и введения карантина. Однако плей-офф все-таки начали. Для этого пришлось сделать несколько изменений.

Все матчи раунда плей-офф проводят в двух городах – Торонто и Эдмонтоне. Игры происходят без зрителей. Команды живут в так называемых "пузырях" – они проживают в гостиницах, не контактируют физически с другими людьми вне "пузыря". И постоянно проходят тест на коронавирус.

Новый сезон НХЛ должен начаться 1 декабря. В регулярном чемпионате команды должны провести 82 матча.