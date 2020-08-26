Наступний сезон НХЛ можуть провести у чотирьох містах
Поки триває раунд плей-офф в НХЛ, керівництво Ліги роздумує над проведення наступного сезону. Ті нововведення, які були запровадження через пандемію коронавірусу, можуть використати й в новому сезоні. Серед них і проведення матчів в так званих "бульбашках".
За даними журналіста Джона Шеннона, в наступному сезоні матчі НХЛ можуть відбутися лише в чотирьох містах, де і будуть такі "бульбашки".
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"НХЛ та профсоюз гравців вже провели попередні переговори щодо наступного сезону. Одна з пропозицій полягає в тому, щоби створити чотири "бульбашки". 31 команда буде почергово проводити на цих площадках по 8 матчів", – написав Джон Шеннон.
Він також додав, що поки невідомо, які саме міста прийматимуть матчі. Цілком ймовірно, що це будуть канадські міста.
Яка ситуація в НХЛ після пандемії коронавірусу
Регулярний сезон НХЛ так і не був дограний через пандемію коронавірусу та запровадження карантину. Однак плей-офф таки розпочали. Для цього довелося зробити декілька змін.
Всі матчі раунду плей-офф проводять у двох містах – Торонто та Едмонтоні. Ігри відбуваються без глядачів. Команди живуть у так званих "бульбашках" – вони проживають в готелях, не контактують фізично з іншими людьми поза "бульбашкою". І постійно проходять тест на коронавірус.
Новий сезон НХЛ повинен розпочатися 1 грудня. В регулярному чемпіонаті команди повинні провести 82 матчі.