Поки триває раунд плей-офф в НХЛ, керівництво Ліги роздумує над проведення наступного сезону. Ті нововведення, які були запровадження через пандемію коронавірусу, можуть використати й в новому сезоні. Серед них і проведення матчів в так званих "бульбашках".

За даними журналіста Джона Шеннона, в наступному сезоні матчі НХЛ можуть відбутися лише в чотирьох містах, де і будуть такі "бульбашки".

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"НХЛ та профсоюз гравців вже провели попередні переговори щодо наступного сезону. Одна з пропозицій полягає в тому, щоби створити чотири "бульбашки". 31 команда буде почергово проводити на цих площадках по 8 матчів", – написав Джон Шеннон.

Hearing the NHL and PA have had preliminary talks about next season. One proposal is to create 4 bubble cities, and rotating all 31 teams in those venues in 8 game increments.



At present, there’s no indication if all the cities would be in Canada.



But makes the most sense. — John Shannon (@JShannonhl) August 24, 2020

Він також додав, що поки невідомо, які саме міста прийматимуть матчі. Цілком ймовірно, що це будуть канадські міста.

Яка ситуація в НХЛ після пандемії коронавірусу

Регулярний сезон НХЛ так і не був дограний через пандемію коронавірусу та запровадження карантину. Однак плей-офф таки розпочали. Для цього довелося зробити декілька змін.

Всі матчі раунду плей-офф проводять у двох містах – Торонто та Едмонтоні. Ігри відбуваються без глядачів. Команди живуть у так званих "бульбашках" – вони проживають в готелях, не контактують фізично з іншими людьми поза "бульбашкою". І постійно проходять тест на коронавірус.

Новий сезон НХЛ повинен розпочатися 1 грудня. В регулярному чемпіонаті команди повинні провести 82 матчі.