"Агробизнес" получил бонус от Олега Смалийчук за победу над "Рухом" (3:2) в 22-м туре Первой лиги.

Смалийчук ранее планировал стимуляцию соперников львовян в размере 500 тысяч гривен, затем повысил сумму до 600 тысяч, информирует "Футбольный формат".

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А в следующем матче шанс получить премию имеет "Черноморец", и по данным журналистов, в случае победы одесситов Смалийчук выплатит им 1 миллион гривен.

Карпаты – Рух: причина конфликта

"Карпаты" исключили из УПЛ. Подопечные Романа Санжара не поехали на матчи 24-го и 29-го туров УПЛ против "Мариуполя", ссылаясь на нехватку финансирования в размере 1,5 миллиона гривен.

Григорий Козловский предложил профинансировать все выездные матчи "Карпат" до конца сезона, но, похоже, львовский клуб не принял это предложение.

После заявления Козловского "Карпаты" заплатили вместо "Руха" штраф на сумму 255 тысяч гривен. Эти деньги перволиговый клуб обязан был перечислить как штраф за систематическое неиспользование игровых мячей Select.