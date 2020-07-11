"Агробізнес" отримав бонус від Олега Смалійчук за перемогу над "Рухом" (3:2) в 22-му турі Першої ліги.

Смалійчук раніше планував стимуляцію суперників львів'ян в розмірі 500 тисяч гривень, потім підвищив суму до 600 тисяч, інформує "Футбольний формат".

Дивіться також: Епатажний власник "Карпат" Смалійчук відмовився фінансувати свій клуб

А в наступному матчі шанс отримати премію має "Чорноморець", і за даними журналістів, у разі перемоги одеситів Смалійчук виплатить їм 1 мільйон гривень.

Карпати – Рух: причина конфлікту

"Карпати" виключили з УПЛ. Підопічні Романа Санжара не поїхали на матчі 24-го та 29-го турів УПЛ проти "Маріуполя", посилаючись на брак фінансування в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Григорій Козловський запропонував профінансувати всі виїзні матчі "Карпат" до кінця сезону, але, схоже, львівський клуб не прийняв цю пропозицію.

Після заяви Козловського "Карпати" заплатили замість "Руха" штраф на суму 255 тисяч гривень. Ці гроші першоліговий клуб зобов'язаний був перерахувати як штраф за систематичне невикористання ігрових м'ячів Select.