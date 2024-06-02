Победитель битвы Уайлдер – Чжилей в следующем поединке должен встретиться с Энтони Джошуа. Поэтому два топ-боксеры дивизиона должны были определить сильнейшего, пишет 24 Канал.
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Чжилей отправил Уайлдера на пенсию
Опытные панчеры осторожно начали поединок. "Бронзовый бомбардировщик" отдал центр ринга китайскому гиганту и действовал на контратаках. Чжилей владел инициативой и методично проверял мощь Уайлдера.
Во втором раунде 41-летний китаец зажал американца у канатов и нанес серию опасных ударов.
Все решилось в пятом раунде. Валдер неплохо попал по Чжилею, но не сумел развить успех. Следующая попытка "Бомбардировщика" оказалась катастрофической. Деонтей выбросил неподготовленный прямой правый и пропустил удар от китайца.
Уайлдер потерял координацию, чем мгновенно воспользовался Чжилей, который добил некогда грозного "Бронзового бомбардировщика" мощным хуком.
Чжилей нокаутировал Уайлдера: смотрите видео
Американец с большим трудом сумел подняться на ноги, но рефери не позволил ему продолжать бой.
38-летний Деонтей Уайлдер потерпел четвертое поражение в пяти последних поединках. Зато Чжан Чжилей одержал 27 победу в 30 поединках.
Видеообзор боя Уайлдер – Чжилей
Отметим, что в противостоянии промоутерских компаний Queensberry и Matchroom разгромную победу праздновали боксеры Фрэнка Уоррена, которые одержали 5 побед в 5 поединках.