Победитель битвы Уайлдер – Чжилей в следующем поединке должен встретиться с Энтони Джошуа. Поэтому два топ-боксеры дивизиона должны были определить сильнейшего, пишет 24 Канал.

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Чжилей отправил Уайлдера на пенсию

Опытные панчеры осторожно начали поединок. "Бронзовый бомбардировщик" отдал центр ринга китайскому гиганту и действовал на контратаках. Чжилей владел инициативой и методично проверял мощь Уайлдера.

Во втором раунде 41-летний китаец зажал американца у канатов и нанес серию опасных ударов.

Все решилось в пятом раунде. Валдер неплохо попал по Чжилею, но не сумел развить успех. Следующая попытка "Бомбардировщика" оказалась катастрофической. Деонтей выбросил неподготовленный прямой правый и пропустил удар от китайца.

Уайлдер потерял координацию, чем мгновенно воспользовался Чжилей, который добил некогда грозного "Бронзового бомбардировщика" мощным хуком.

Чжилей нокаутировал Уайлдера: смотрите видео

Американец с большим трудом сумел подняться на ноги, но рефери не позволил ему продолжать бой.

38-летний Деонтей Уайлдер потерпел четвертое поражение в пяти последних поединках. Зато Чжан Чжилей одержал 27 победу в 30 поединках.

Видеообзор боя Уайлдер – Чжилей

Отметим, что в противостоянии промоутерских компаний Queensberry и Matchroom разгромную победу праздновали боксеры Фрэнка Уоррена, которые одержали 5 побед в 5 поединках.