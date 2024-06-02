Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей, який сенсаційно нокаутував американця Деонтея Вайлдера в п'ятому раунді, заявив про готовність провести бій з колишнім чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

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Чжилей готовий взяти реванш у Джошуа

За словами 41-річного китайця, він готовий спробувати взяти реванш у Джошуа, з яким вони боксували на Олімпіаді-2012. Тоді Ентоні переміг у чвертьфіналі і в підсумку став олімпійським чемпіоном.

З ким би я бився наступним? У мене є двостороння угода. Якщо Ей Джей немає суперника, я можу побитися з ним,

– сказав Чжилей.

Додамо, що Джошуа наступний бій має провести 21 вересня. Одним із можливих суперників називають висхудну зірку хевівейту Даніеля Дюбуа.

Для Чжана Чжилея поєдинок з Деонтеєм Вайлдером став 30-м на професіональному рингу. 27-му перемогу та 22-й бій завершив достроково.