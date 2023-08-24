В первом тайме Славия сумела отправить мяч в ворота Зари усилием Мясопуста. Он пробил в касание с близкого расстояния после скидки головой от партнера при подаче с углового. Арбитр хоть сначала и засчитал гол, впоследствии был вынужден изменить свое решение – видеоповтор показал игру рукой в этом моменте от игрока Славии во время паса.

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А вот на 81-й минуте матча причин не засчитывать гол в ворота Зари у арбитра уже не было. Тиджани выпрыгнул выше всех и головой в касание отправил мяч в нижний угол ворот луганского клуба. Тубраевский в прыжке пытался до мяча дотянуться, но оказался бессилен. Так счет в матче был открыт.