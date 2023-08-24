У першому таймі Славія зуміла відправити м'яч у ворота Зорі зусиллям Мясопуста. Він пробив в дотик з близької відстані після скидки головою від партнера під час подачі з кутового. Арбітр хоч спочатку і зарахував гол, згодом таки був змушений змінити своє рішення – відеоповтор показав гру рукою в цьому моменті від гравця Славії під час пасу.

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А от на 81-й хвилині матчу причин не зараховувати гол у ворота Зорі в арбітра вже не було. Тіджані вистрибнув вище всіх і головою в дотик відправив м'яч у нижній кут воріт луганського клубу. Тубраєвський у стрибку намагався до м'яча дотягнутися, але виявився безсилим. Так рахунок у матчі було відкрито.