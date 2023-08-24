Киевское Динамо в первом тайме матча против Бешикташа пропустило гол, когда Абубакар отличился ударом с пенальти.

Как это было Снова за старое: Динамо пропустило гол в матче против Бешикташа из-за ошибки защитника

А уже после перерыва киевляне забили усилием Караваева. Но арбитр после просмотра VAR взятия ворот не засчитал, зафиксировав офсайд во время атаки.

И все же Караваев результативным действием в этом матче отличился. На 60-й минуте он подключился к атаке правым флангом после паса от Буяльского, после чего прострелил в полукруг перед штрафной. Именно туда набегал Шапаренко, решивший пробить в касание. Удар был точным – в угол ворот. Голкипер лишь взглядом провел мяч в полете.

Видео гола Шапаренко в ворота Бешикташа