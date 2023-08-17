Днепр-1 – Славия: онлайн-трансляция решающего матча в Лиге Европы

Днепр-1 сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Славии. Игра состоится в четверг, 17 августа. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Славия доступна на сайте 24 Канала.

Днепр-1 будет сложно пройти в плей-офф квалификации Лиги Европы. Ведь первый матч днепряне проиграли с разгромным счетом на выезде 3:0. При этом третий гол пропустили, когда играли в большинстве. А до этого команда потеряла еще одного из своих новичков – Максима Третьякова. И это после трансфера Артема Довбика.

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Матч против Славии Днепр-1 проведет в словацком Кошице. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Если Днепр-1 сможет пройти Славию, то в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против луганской Зари (так выпало во время жеребьевки). Если результат матч будет неудачным для днепрян (команде нужно побеждать с разницей в четыре гола, чтобы проходить соперника, или победить с разницей в три гола в основное время, чтобы перевести игру в овертайм), то Днепр-1 вылетит в квалификацию Лиги конференций. И там придется сыграть против победителя пары Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия).

Матч Днепр-1 – Славия смотреть онлайн можно будет на ютуб-канале FootballHub. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Славия также будет доступна на сайте 24 Канала.

Днепр-1 – Славия онлайн-трансляция