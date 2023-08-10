Перший матч проти Славії українській команді випало провести на виїзді – 10 серпня в Празі. Гра розпочнеться о 19:00 за місцевим часом (о 20:00 з київським часом).

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Матч-відповідь команди проведуть у Кошице 17 серпня. Якщо Дніпро-1 зуміє пройти Славію за сумою двох матчів, то в плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти іншої української команди – луганської Зорі. Якщо ж команда поступиться Славії, то вилетить у кваліфікацію Ліги конференцій, де доведеться зіграти проти переможця пари Лех (Познань, Польща) – Спартак (Трнава, Словаччина).

Онлайн-трансляція матчу Славія – Дніпро-1 доступна на сайті 24 Каналу.

Славія – Дніпро-1 онлайн-трансляція