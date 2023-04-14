Сватовство в сборную Украины закончилось: Билич может возглавить чемпиона Турции

Хорватский специалист, которого так активно сватали в сборную Украины, может продолжить карьеру на клубном уровне. Услугами бывшего наставника английского Уотфорда Славена Билича заинтересовался действующий чемпион Турции.

Трабзонспор рассматривает кандидатуру Славена Билича на должность главного тренера команды. Турецкий клуб уже установил контракт с хорватским наставником после того, как провалились переговоры с Сердженом Ялчином.

Вот так В ОАЭ интригуют новыми слухами: УАФ предлагает Реброву 10-летний контракт

Активные сватовства в сборную Украины остаются слухами

По словам президента Трабзонспора Эртугрула Догана, переговоры с Биличем прогрессируют. Поэтому скоро хорват может вернуться к тренерской работе на клубном уровне.

Возможно, новый клуб Билича идет на 6-й позиции в Суперлиге Турции, имея в своем активе 44 очка после 27 матчей.

Раньше же Билича активно сватали в сборную Украины. Вроде бы УАФ уже начала переговоры, а хорват готов даже поработать бесплатно. Ведь Уотфорд должен выплатить ему компенсацию в размере 400 тысяч фунтов стерлингов из-за досрочного расторжения контракта. Поэтому финансовая часть не должна была стать камнем преткновения.

Однако украинские журналисты в унисон заявили, что УАФ не контактировала с Биличем. Новая информация тоже развеивает слухи о возможном назначении хорвата на должность главного наставника сборной Украины по футболу.

Поэтому кандидатура Сергея Реброва остается наиболее реальной. Но наставник не комментирует слухи, у него есть действующий контракт с Аль-Айном до конца текущего сезона. В УАФ молятся, чтобы Ребров согласился возглавить сборную по истечении срока его соглашения с клубом ОАЭ.

Раньше была информация, что Ребров может возглавить сборную до конца ЧМ-2030. Но недавно эмиратские журналисты совершили вброс в информационное пространство о том, что УАФ готовит соглашение Сергею Станиславовичу на 10 лет.