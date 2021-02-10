Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса удивил украинских фанатов бокса своим тостом и передал привет легендарным братьям Кличко.

Во время ужина с юристом Никитой Ковальчуком, который ранее работал адвокатом Александра Усика, а сейчас сотрудничает с обидчиком Василия Ломаченко Лопес-старший поднял бокал со словами "Viva Ukraine" ("Слава Украине") и выпил за будущее президентство одного из братьев, не называя имени.

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Американец также пообещал вскоре приехать в Украину.

"Привет всем украинцам, а особенно братьям Кличко. Скоро мы будем в Украине, друзья. Люблю вас. За нового президента Украины – Кличко", – сказал отец Теофимо.

Помимо нескольких реплик о нашей стране Лопес-старший в очередной раз высказался о сенсационной победе сына над Ломаченко, заявив, что никогда в ней не сомневался.

Ломаченко – Лопес: что известно о бое

Лопес в 12-раундовом поединке победил Ломаченко. Бой завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию лишь один раунд.

Украинский боксер хило вел себя на ринге, а после схватки объяснил, что проводил бой с травмированным плечом. Боксер из Украины был прооперирован и уже понемногу возвращается к полноценным тренировкам. Он предпочитает провести бой-реванш с Теофимо, но американец наотрез отказывается от еще одного поединка с Василием.

Самой большой ошибкой украинца было то, что в соглашении поединка не было пункта о реванше.

Видео тоста Лопеса-старшего