В конкурентах клубная легенда: победитель Кубка УЕФА может трудоустроиться в Ворскле

В среду 20 декабря полтавская Ворскла осталась без главного тренера. Команду покинул опытный специалист Виктор Скрипник, перебравшийся к рулю харьковского Металлиста 1925.

Наставник, поработавший в немецком Вердере, заключил контракт с харьковчанами на три года. Во главе Ворсклы Виктор Скрипник провел 53 матча (с 1 июля 2022 года).

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Кандидаты на должность нового тренера Ворсклы

Теперь полтавскому клубу, ушедшему в отпуск, нужно искать того, кто сможет возглавить тренерский мостик команды. В СМИ уже фигурируют имена потенциальных кандидатов на этот пост в Ворскле.

Среди них называют фамилию бывшего наставника ровенского Вереса Юрия Вирта, который прошел с клубом весь путь в УПЛ. Ранее сообщалось, что бывшего голкипера звали работать за границу. Однако приоритетным вариантом для тренера есть работа в Украине.

Вирт находится без команды и даже попробовал себя в роли футбольного эксперта в студии до и после матчей УПЛ.

Отметим, что у Вирта есть солидный конкурент за должность в Ворскле. Еще одним кандидатом на тренерское кресло является легендарный голкипер полтавчан Сергей Долганский. 49-летний специалист является тренером вратарей в полтавском клубе.

Новый наставник Ворсклы придет в команду, которая закончила первую часть сезона-2023/2024 на 7-м месте турнирной таблицы УПЛ. Ворскляне набрали 23 очка в 17 турах.

Что известно о тренерском опыте Юрия Вирта