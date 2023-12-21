Наставник, поработавший в немецком Вердере, заключил контракт с харьковчанами на три года. Во главе Ворсклы Виктор Скрипник провел 53 матча (с 1 июля 2022 года).
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Кандидаты на должность нового тренера Ворсклы
Теперь полтавскому клубу, ушедшему в отпуск, нужно искать того, кто сможет возглавить тренерский мостик команды. В СМИ уже фигурируют имена потенциальных кандидатов на этот пост в Ворскле.
Среди них называют фамилию бывшего наставника ровенского Вереса Юрия Вирта, который прошел с клубом весь путь в УПЛ. Ранее сообщалось, что бывшего голкипера звали работать за границу. Однако приоритетным вариантом для тренера есть работа в Украине.
Вирт находится без команды и даже попробовал себя в роли футбольного эксперта в студии до и после матчей УПЛ.
Отметим, что у Вирта есть солидный конкурент за должность в Ворскле. Еще одним кандидатом на тренерское кресло является легендарный голкипер полтавчан Сергей Долганский. 49-летний специалист является тренером вратарей в полтавском клубе.
Новый наставник Ворсклы придет в команду, которая закончила первую часть сезона-2023/2024 на 7-м месте турнирной таблицы УПЛ. Ворскляне набрали 23 очка в 17 турах.
Что известно о тренерском опыте Юрия Вирта
- Начинал тренерскую карьеру в должности ассистента главного тренера в донецком Металлурге, Стали и впоследствии в Вересе, куда впервые пришел в конце декабря 2016-го.
- 25 апреля 2017 уже полноценно возглавил ровенский клуб и провел во главе Вереса 30 матчей.
- Далее пошел работать в Движение, но пробыл там всего 7 поединков.
- 14 июня 2019 года вернулся к работе в Вересе. Во время второго прихода Вирта команда под его руководством провела 90 встреч.
- 15 июня 2023-го дороги Вирта и Вереса разошлись не слишком приятно.