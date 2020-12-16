Главный наставник Зари Виктор Скрипник не полетел вместе с командой в Киев на кубковый поединок против Десны. Специалист должен провести встречу с президентом клуба.

Уже в среду, 16 декабря, Заря сыграет перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины против Десны. В котором определится последний четвертьфиналист. Тренер луганского клуба Виктор Скрипник по уважительным причинам не смог отправиться в столицу Украины, сообщает "Футбол 1".

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51-летний специалист должен провести встречу с владельцем клуба Евгением Геллером. О чем будут разговаривать стороны пока неизвестно. Наставник Зари присоединится к команде в ближайшее время.

Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00. Добавим, что этот матч станет последним для луганского клуба в 2020 году. Команда Скрипника уже завершила выступления на арене.

В группе Лиги Европы Заря с 6 очками заняла третье место, уступив Лестеру и Браге, которые вышли в плей-офф турнира. В таблице УПЛ клуб расположился вблизи топ-3 лучших – 4 место и 20 набранных пунктов.

Кто уже вышел в 1/4 финала Кубка Украины