Головний наставник Зорі Віктор Скрипник не полетів разом з командою у Київ на кубковий поєдинок проти Десни. Фахівець має провести зустріч з президентом клубу.

Вже у середу, 16 грудня, Зоря зіграє перенесений матч 1/8 фіналу Кубка України проти Десни. У якому визначиться останній чвертьфіналіст. Тренер луганського клубу Віктор Скрипник з поважних причин не зумів відправитись у столицю України, повідомляє "Футбол 1".

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51-річний фахівець повинен провести зустріч з власником клубу Євгеном Геллером. Про що розмовлятимуть сторони наразі невідомо. Керманич Зорі приєднається до команди найближчим часом.

Стартовий свисток судді пролунає о 14:00. Додамо, що цей матч стане останнім для луганського клубу у 2020 році. Команда Скрипника вже завершила виступи на євроарені.

У групі Ліги Європи Зоря з 6 очками посіла третє місце, поступившись Лестеру та Бразі, які вийшли у плей-офф турніру. У таблиці УПЛ клуб розташувався поблизу топ-3 найкращих – 4 місце та 20 набраних пунктів.

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