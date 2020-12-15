В среду, 16 декабря, Десна на своем поле сыграет с Зарей в матче Кубка Украины. Болельщики могут пересмотреть этот матч по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи черниговской Десны показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу Десна – Заря в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 13:55. Сама игра стартует в 14:00, пишет 24 канал.

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Десна – Заря: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч Десна – Заря легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 14:30 на канале выйдет программа "Студия LIVE". Она будет транслироваться и после игры.