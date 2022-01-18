Скрипник, скорее всего, не будет продолжать контракт с Зарей. В клубе уже дважды делали ему соответствующее предложение, но пока он не высказал окончательное решение.

По данным журналистов, у Скрипника есть другие варианты продолжения карьеры. В их числе и европейский клуб. Но какой именно или в какой стране – не называется.

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Скрипник возглавил Зарю в июне 2019 года после того, как команду покинул Юрий Вернидуб. За это время он дважды приводил луганчан к бронзовым наградам чемпионата.

До этого Скрипник работал в немецком Вердере. После окончания профессиональной карьеры футболиста в 2004 году он остался в структуре клуба, работая с юношескими командами. В октябре 2014 года он был назначен главным тренером основной команды. В сентябре 2016 года он был уволен.

Кроме Вердера и Зари Скрипник возглавлял латвийскую Ригу, с которой в 2018 году выиграл чемпионат и кубок страны.

Была информация, что Скрипник может возглавить сборную Украины после того, как у Андрея Шевченко в августе 2021 года закончился контракт. Но он отказался из-за невозможности совмещать это с работой в Заре.

Скрипник мог возглавить и венгерский Ференцварош. Но руководство клуба предпочло россиянина Станислава Черчесова.