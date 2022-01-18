Скрипник, скоріш за все, не буде продовжувати контратк зі Зорею. В клубі вже двічі робили йому відповідну пропозицію,а ле поки він не висловиви остаточного рішення.

За даними журналістів, Скрпник має інші варіанти продовження кар'єри. Серед них і європейський клуб. Але який саме, чи хоча б якій країні – не називається.

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Скрипник очолив Зорю в червні 2019 року після того, як команду покинув Юрій Вернидуб. За цей час він двічі приводив луганців до бронзових нагород чемпіонату.

До цього Скрипник працював у німецькому Вердері. Після закінчення професійної кар'єри футболіста у 2004 році він залишився в структурі клубу, працюючи з юнацькими командами. В жовтні 2014 року його призначили головним тренером основної команди. У вересні 2016 року його було звільнено.

Окрім Вердера та Зорі, Скрипник очолював латвійську Ригу, з якою у 2018 році виграв чемпіонат та кубок країни.

Була інформація, зо Скрипник може очолити збірну України після того, як в Андрія Шевченка в серпні 2021 року закінчився контракт. Але він відмовився через неможливість поєднувати це з роботою в Зорі.

Скрипник міг очолити і угорський Ференцварош. Але керівництво клубу віддало перевагу росіянину Станіславу Черчесову.