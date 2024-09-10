Сейчас ходит немало слухов относительно будущего украинского вингера. В частности, по информации журналиста Саймона Филипса, уже в зимнее трансферное окно Мудрик может перейти в аренду, чтобы получать больше игровой практики.

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Выбор, которого не было

Такое положение дел Михаила прокомментировал бывший защитник Челси Скотт Минто. Он считает, что украинец ошибся с клубом и ему нужно было переходить в Арсенал.

"Вы говорите о Михаиле Мудрике, которого хотел Арсенал. Я не уверен, что он великий футболист. Он точно не показывает этого в этот момент.

Я думаю, что он был бы намного лучше в футболке Арсенала, чем в футболке Челси. Я в этом виню Челси, который не смог достичь стабильности", – сказал Минто.

К слову. Скотт Минто выступал за "синих" с 1994 по 1997 год. Он провел за лондонский клуб 70 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Был победителем Кубка Англии-1996/1997.

Напомним, что в нынешней кампании Михаил Мудрик сыграл за Челси 4 поединка, в которых отдал 1 ассист. Свой следующий матч "синие" проведут 14 сентября против Борнмута Ильи Забарного.