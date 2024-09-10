Больших масштабов эта проблема приобрела в Китае. Министерство общественной безопасности этой страны отчиталось о завершении расследования о коррупции в спорте и незаконных азартных играх, которое длилось два года

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Какие результаты расследования

Сообщается, что оно закончилось большим количеством приговоров и дисквалификаций. В заявлении говорится, что с 2022 года было арестовано 128 подозреваемых преступников, ликвидировано 12 банд онлайн-игр, выявлено 120 матчей, подозреваемых в азартных играх и договорных матчах, а 83 игрока, арбитры, тренеры и менеджеры клубов привлечены к судебным мерам.

В частности 43 футболистов будут пожизненно отстранены от футбола в Китае. Более того, 34 человека приговорены к тюремному заключению.

Среди причастных к договорным поединкам присутствуют бывшие игроки сборной Китая, представители персонала команд, а также легионеры.

Среди известных имен выделяется легенда местного футбола 40-летний Ван Сон. Футболист национальной команды Китая является рекордсменом по количеству матчей в высшем дивизионе своей страны (573). Он был дисквалифицирован на пять лет.

Всего 41 футбольный клуб был охвачен скандалом. Сейчас в Китае решается вопрос взаимодействия с рядом национальных федераций футбола и ФИФА о возможности распространения дисквалификации на другие соревнования, в которых сейчас участвуют обвиняемые.