Наразі ходить чимало чуток щодо майбутнього українського вінгера. Зокрема, за інформацією журналіста Саймона Філіпса, вже в зимове трансферне вікно Мудрик може перейти в оренду, щоб отримувати більше ігрової практики.

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Вибір, якого не було

Такий стан справ Михайла прокоментував колишній захисник Челсі Скотт Мінто. Він вважає, що українець помилився з клубом і йому потрібно було переходити в Арсенал.

"Ви говорите про Михайла Мудрика, якого хотів Арсенал. Я не впевнений, що він великий футболіст. Він точно не показує цього в цей момент.

Я думаю, що він був би набагато кращим у футболці Арсенала, ніж у футболці Челсі. Я в цьому звинувачую Челсі, який не зміг досягнути стабільності", – сказав Мінто.

До слова. Скотт Мінто виступав за "синіх" з 1994 по 1997 рік. Він провів за лондонський клуб 70 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти. Був переможцем Кубка Англії-1996/1997.

Нагадаємо, що в нинішній кампанії Михайло Мудрик зіграв за Челсі 4 поєдинки, в яких віддав 1 асист. Свій наступний матч "сині" проведуть 14 вересня проти Борнмута Іллі Забарного.