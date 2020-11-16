Скоропостижно умер известный тренер украинского чемпиона мира по бегу Ивана Гешко
16 ноября на 74-м году жизни не стало известно украинского тренера Георгия Миронюка.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил звездный воспитанник Миронюка Иван Гешко.
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Сегодня Буковинский спорт понес еще одну невосполнимую потерю, и очень тяжелую для меня – в мир иной отошел мой Тренер и, можно сказать, второй отец Георгий Георгиевич Миронюк...
"В последнее время он болел, постепенно бороться против болезней было все труднее, и в конце концов она добила нашего Тренера..." – написал Гешко.
Миронюк был тренером первого в Восточной Европе призера чемпионата мира на дистанции 1500 метров, а позже уже и чемпиона Европы и мира на этой дистанции в помещении, лучшего спортсмена Украины 2006 года Ивана Гешко.
Что известно о достижениях Гешко
- В 2000 году дебютировал на Олимпийских играх в Сиднее на дистанции 1500 метров. В 2003 году первым среди представителей Восточной Европы стал призером чемпионата мира на дистанции 1500 метров (Париж, 3 место).
- В 2004 году завоевал серебряную награду на чемпионате мира в помещении в Будапеште (Венгрия) на дистанции 1500 метров (уступил на финише 0,03 сек. кенийцу Паулу Кориру). На Олимпийских играх в Афинах финишировал 5-м на дистанции 1500 м, и пробился в полуфинал на 800-метровке. Выиграл финал Гран-при в Монако на дистанции 1500 метров.
- В 2005 году стал чемпионом Европы в помещении в Мадриде (Испания) на дистанции 1500 метров. Занял 4 место на чемпионате мира в Хельсинки (Финляндия). Второй год подряд блестящим финишным спуртом выиграл финал гран-при в Монако на дистанции 1500 метров.
- В 2006 году праздновал победу на чемпионате мира в Москве (Россия) на дистанции 1500 метров. Получил первое место на дистанции 1500 метров и второе место на дистанции 800 метров на Кубке Европы в Малаге (Испания). Награжден специальным призом как лучший атлет Кубка Европы.
- На чемпионате Европы в Гетеборге (Швеция) финишировал вторым на дистанции 1500 метров. На Кубке мира в Афинах (Греция) завоевал второе место на дистанции 1500 метров, а в составе сборной Европы стал обладателем главного трофея. В марте и июне 2006 года признавался лучшим спортсменом Украины.
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