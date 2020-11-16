16 ноября на 74-м году жизни не стало известно украинского тренера Георгия Миронюка.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил звездный воспитанник Миронюка Иван Гешко.

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Сегодня Буковинский спорт понес еще одну невосполнимую потерю, и очень тяжелую для меня – в мир иной отошел мой Тренер и, можно сказать, второй отец Георгий Георгиевич Миронюк...

"В последнее время он болел, постепенно бороться против болезней было все труднее, и в конце концов она добила нашего Тренера..." – написал Гешко.

Миронюк был тренером первого в Восточной Европе призера чемпионата мира на дистанции 1500 метров, а позже уже и чемпиона Европы и мира на этой дистанции в помещении, лучшего спортсмена Украины 2006 года Ивана Гешко.

Что известно о достижениях Гешко