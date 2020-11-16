16 листопада на 74-му році життя не стало відомо українського тренера Георгія Миронюка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив зірковий вихованець Миронюка Іван Гешко.

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Сьогодні Буковинський спорт зазнав ще однієї непоправної втрати, і дуже важкої для мене – в інший світ відійшов мій Тренер і, можна сказати, другий батько Георгій Георгійович Миронюк...

"Останнім часом він хворів, поступово боротися проти хвороб було все важче, і зрештою вони добили нашого Тренера...", – написав Гешко.

Миронюк був тренером першого зі Східної Європи призера чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів, а пізніше вже і чемпіона Європи та світу на цій дистанції у приміщенні, найкращого спортсмена України 2006 року Івана Гешка.

Що відомо про досягнення Гешка