Раптово помер відомий тренер українського чемпіона світу з бігу Івана Гешка
16 листопада на 74-му році життя не стало відомо українського тренера Георгія Миронюка.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив зірковий вихованець Миронюка Іван Гешко.
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Сьогодні Буковинський спорт зазнав ще однієї непоправної втрати, і дуже важкої для мене – в інший світ відійшов мій Тренер і, можна сказати, другий батько Георгій Георгійович Миронюк...
"Останнім часом він хворів, поступово боротися проти хвороб було все важче, і зрештою вони добили нашого Тренера...", – написав Гешко.
Миронюк був тренером першого зі Східної Європи призера чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів, а пізніше вже і чемпіона Європи та світу на цій дистанції у приміщенні, найкращого спортсмена України 2006 року Івана Гешка.
Що відомо про досягнення Гешка
- У 2000 році дебютував на Олімпійських іграх в Сіднеї на дистанції 1500 метрів. У 2003 році першим серед представників Східної Європи став призером чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів (Париж, 3 місце).
- У 2004 році виборов срібну нагороду на чемпіонаті світу в приміщенні в Будапешті (Угорщина) на дистанції 1500 метрів (поступився на фініші 0,03 сек. кенійцю Паулу Коріру). На Олімпійських іграх в Афінах фінішував 5-м на дистанції 1500 м, та пробився до півфіналу на 800-метрівці. Виграв фінал Гран-прі у Монако на дистанції 1500 метрів.
- У 2005 році став чемпіоном Європи у приміщенні у Мадриді (Іспанія) на дистанції 1500 метрів. Посів 4 місце на чемпіонаті світу в Гельсінкі (Фінляндія). Другий рік поспіль блискучим фінішним спуртом виграв фінал гран-прі у Монако на дистанції 1500 метрів.
- У 2006 році святкував перемогу на чемпіонаті світу в приміщенні у Москві (Росія) на дистанції 1500 метрів. Здобув перше місце на дистанції 1500 метрів та друге місце на дистанції 800 метрів на Кубку Європи у Малазі (Іспанія). Нагороджений спеціальним призом як найкращий атлет Кубка Європи.
- На чемпіонаті Європи у Ґетеборзі (Швеція) фінішував другим на дистанції 1500 метрів. На Кубку світу в Афінах (Греція) виборов друге місце на дистанції 1500 метрів, а у складі збірної Європи став володарем головного трофею. У березні та червні 2006 року визнавався найкращим спортсменом України.
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