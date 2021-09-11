Скоропостижно умер "голос" украинского биатлона Константин Готовцев
11 сентября 2021 , 13:05Читати новину українською
Источник:biathlon.com.ua
Неожиданно ушел из жизни известный украинский комментатор Константин Готовцев. На момент смерти Готовцеву было всего 42 года.
Комментатор умер из-за болезни
Многолетний "голос" чемпионатов Украины по биатлону ушел из жизни в пятницу, 10 сентября. О смерти комментатора сообщила Федерация биатлона Украины.
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Сообщается, что причиной смерти стала болезнь. Жизнь комментатора унесла аневризма аорты грудного и брюшного отделов.
Федерация биатлона Украины и болельщики выразили соболезнования семье и близким Константина.
Фото Фейсбук Konstantin Gotovtsev
Фейсбук Konstantin Gotovtsev
Прощание с комментатором состоялось 11 сентября в Чернигове.
- У Константина осталась жена Ирина и сын.