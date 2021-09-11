Коментатор помер через хворобу

Багаторічний "голос" чемпіонатів України з біатлон пішов з життя у п'ятницю, 10 вересня. Про смерть коментатора повідомила Федерація біатлону України.

Варте уваги Помер колишній захисник Металіста Денис Барвінко

Повідомляється, що причиною смерті стала хвороба. Життя коментатора забрала аневризма аорти грудного та черевного відділів.

Федерація біатлону України та вболівальники висловили співчуття родині та близьким Костянтина.



Фото Фейсбук Konstantin Gotovtsev



Фейсбук Konstantin Gotovtsev

Прощання з коментатором відбулося 11 вересня у Чернігові.