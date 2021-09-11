Комментатор умер из-за болезни
Многолетний "голос" чемпионатов Украины по биатлону ушел из жизни в пятницу, 10 сентября. О смерти комментатора сообщила Федерация биатлона Украины.
Стоящее Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко
Сообщается, что причиной смерти стала болезнь. Жизнь комментатора унесла аневризма аорты грудного и брюшного отделов.
Федерация биатлона Украины и болельщики выразили соболезнования семье и близким Константина.
Фото Фейсбук Konstantin Gotovtsev
Фейсбук Konstantin Gotovtsev
Прощание с комментатором состоялось 11 сентября в Чернигове.
- У Константина осталась жена Ирина и сын.