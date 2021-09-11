Комментатор умер из-за болезни

Многолетний "голос" чемпионатов Украины по биатлону ушел из жизни в пятницу, 10 сентября. О смерти комментатора сообщила Федерация биатлона Украины.

Стоящее Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко

Сообщается, что причиной смерти стала болезнь. Жизнь комментатора унесла аневризма аорты грудного и брюшного отделов.

Федерация биатлона Украины и болельщики выразили соболезнования семье и близким Константина.



Фото Фейсбук Konstantin Gotovtsev



Фейсбук Konstantin Gotovtsev

Прощание с комментатором состоялось 11 сентября в Чернигове.