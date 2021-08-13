У футболіста стався серцевий напад
Ексгравець бельгійських клубів Стандард, Зюлте-Варегем, Мехелен та Остенд помер у віці 37 років.
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У колишнього півзахисника стався серцевий напад під час занять спортом. Футбольний клуб Остенде висловив співчуття близьким Бер'є.
Що відомо про Бер'є
- Професійну кар'єру футболіста він розпочав у 2003 році у Франції. У 2008 році переїхав до Бельгії.
- Француз вимушено призупинив професійну кар’єру у 2019 році, коли в нього виявили проблеми із серцем.
- Останні сезони Бер'є працював скаутом у Мехелені та помічником головного тренера в Остенде.