Скоро увидимся, – МанСити пошутил над Шахтером после выхода в группу Лиги чемпионов

Шахтер переиграл Монако в плей-офф Лиги чемпионов, Английский Манчестер Сити решил подшутить над "горняками".

Реакция МанСити на проход Шахтера в Лигу чемпионов

Английский Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко, решил шутливо и одновременно с иронией отреагировать на выход донецкого Шахтера в групповой раунд Лиги чемпионов. "Горожане" ответили на пост в своем твиттере.

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В официальном твиттере МанСити появились слова: "Скоро увидимся, ребята", которые были адресованы "горнякам". Все потому, что клубы очень часто играют между собой в еврокубках. Манчестер Сити и Шахтер встречались на одном футбольном поле в групповом этапе в течение трех сезонов подряд – 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.

В последнем матче в 2019 году команды расписали мировую со счетом 1:1. Эта ничья является пока единственной в истории противостояний этих клубов. В той игре голами отличались Илкай Гюндлоган, а за дончан цифры на табло сравнял Манор Соломон. После шести совместных поединков в активе Шахтера только одна победа, которая была 6 декабря 2017 года (2:1).

Своего соперника Шахтер узнает уже в четверг, 26 августа. Начало жеребьевки в 19:00.