Реакція МанСіті на прохід Шахтаря в Лізі чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко, вирішив жартівливо та водночас з іронією відреагувати на вихід донецького Шахтаря у груповий раунд Ліги чемпіонів. "Містяни" відповіли на пост у своєму твітері.

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На офіційному твітері МанСіті з'явились слова: "Скоро побачимося, хлопці", які були адресовані "гірникам". Все через те, що клуби дуже часто грають між собою у єврокубках. Манчестер Сіті та Шахтар зустрічались на одному футбольному полі у груповому етапі протягом трьох поспіль сезонів – 2017/2018, 2018/2019 та 2019/2020.

В останньому матчі у 2019 році команди розписали мирову з рахунком 1:1. Ця нічия є поки що єдиною в історії протистоянь цих клубів. У тій грі голами відзначались Ілкай Гюндлоган, а за донеччан цифри на табло зрівняв Манор Соломон. Після шести спільних поєдинків в активі Шахтаря лише одна перемога, яка була 6 грудня 2017 року (2:1).

Своїх суперників Шахтар дізнається вже у четвер, 26 серпня. Початок жеребкування о 19:00.