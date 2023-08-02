Не виключено, що матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса став останнім поєдинком для Артема Довбика у футболці Дніпра-1. Нападник ще й відзначився голом у ворота грецького суперника, але не приніс перемогу команді. Про це повідомив журналіст Ніл Сола у соцмережі Х, відомій раніше як твітер.

До теми Дніпряни непохитні: Жирона включала в трансфер Довбика нападника "молодіжки" України

У пару до Циганкова

Міг Артем оформити дубль, м'яч навіть побував у сітці воріт після удару Довбика, якби не гра рукою у футболіста Дніпра-1, який асистував на форварда збірної України. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2. Дніпряни вилетіли у Лігу Європи.

На тлі цього іспанська Жирона активно готує перехід забивного українського нападника. "Червоно-білі" вже визначилась із сумою, яку віддасть за Довбика. Ініціатором переходу є головний тренер іспанців Мічел.

Дніпровському клубу вдасться виручити за Артема 7 мільйонів євро. Однак половина із цієї суми піде у бюджет колишнього клубу українського нападника із Данії Мідтьюлланда, за який футболіст виступав Із 2018-го по 2020-й роки з перервами на оренду в інший данський клуб.

Віцечемпіон у підсумку отримає із цього 3,5 мільйони євро.

Після успішного трансферу Жирона володітиме понад 50% прав на Довбика.

Жирона поспішає підписати Артема, аби вже повністю сформувати склад команди на новий сезон-2023/2024. Вже 12 серпня "червоно-білі" зіграють свій перший поєдинок Ла Ліги проти Реал Сосьєдад. Відзначимо, що у складі Жирони виступає інший українець Віктор Циганков.

До цього в іспанського клубу заплановані два товариські матчі проти грандів італійської Серії А – Наполі (2 серпня) та Лаціо (6 серпня).