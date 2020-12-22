Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел рекордную 21-ю защиту в бою против Камила Шеремета. Победитель пополнил свой бюджет 7 миллионами долларов.

За 7 раундов на ринге и досрочную победу нокаутом Геннадий Головкин заработал кругленький гонорар. Об этом сообщает Boxingscene.

Более о бое Головкин 4 раза отправил Шеремета в нокдаун и досрочно выиграл бой: видео

Семь миллионов долларов. Именно такую ​​сумму заработал боксер из Казахстана. По сравнению с поединком Сауля Альвареса – Каллума Смита этот гонорар считается мизерным. Альварес заработал за свой бой в три раза больше – 20 миллионов долларов.

Как происходил бой?

В начале поединка Головкин не был похож сам на себя. Шеремета доминировал на ринге. Но джеб казахстанца переломил ход встречи, что привело к тому, что поляк впервые в поединке побывал на канвасе.

В течение двух следующих раундов преимущество боксера из Казахстана было тотальным. В 4-й трехминутке польский боксер пропустил серию ударов и уже побывал уже в 3-м нокдауне, но продолжил бой. В 7-м раунде Шеремета снова лежал на ринге. Соперник делал все что хотел.

Шеремета решил, что больше не хочет подниматься с канваса и не вышел на 8-й раунд.