Казахстанський боксер Геннадій Головкін провів рекордний 21-й захист у бою проти Каміла Шеремети. Переможець поповнив свій бюджет 7 мільйонами доларів.

За 7 раундів на ринзі та дострокову перемогу нокаутом Геннадій Головкін заробив кругленький гонорар. Про це повідомляє Boxingscene.

Більше про бій Головкін 4 рази відправив Шеремета в нокдаун і достроково виграв бій: відео

Сім мільйонів доларів. Саме таку суму заробив боксер з Казахстану. У порівнянні з поєдинком Сауля Альварес – Каллум Сміт цей гонорар вважається мізерним. Альварес заробив за свій бій у тричі більше – 20 мільйонів доларів.

Як відбувався бій?

На початку поєдинку Головкін не був схожий сам на себе. Шеремета домінував на ринзі. Але джеб казахстанця переломив хід зустрічі, що призвело до того, що поляк вперше у поєдинку побував на канвасі.

Протягом двох наступних раундів перевага боксера з Казахстану була тотальною. У 4-й трихвилинці польський боксер пропустив серію ударів та вже побував вже у 3-у нокдауні, але продовжив бій. У 7-му раунді Шеремета знову лежав на ринзі. Суперник робив все що хотів.

Шеремета вирішив, що більше не хоче підійматись з канвасу та не вийшов на 8-й раунд.