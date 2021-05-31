Сколько зарабатывают футболисты Миная: минимальная зарплата

Дебютный сезон Миная в УПЛ не удался. Клуб занял последнее место и вылетел в Первую лигу.

Зарплата в клубе

Минай заработал в дебютном сезоне в УПЛ 18 очков. Но этого было мало для сохранения прописки в элитном дивизионе. Команде не удалось навязать борьбу соперникам и из-за кадрового потенциала состава.

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Спортивный директор Михаил Кополовец откровенно рассказал о зарплате в клубе. Финансовая часть не слишком привлекательная в Минае, поэтому команде сложно заманить опытных и квалифицированных футболистов.

Минимальная зарплата в клубе – тысяча евро. У игроков основного состава немного больше.

После возвращения в Первую лигу команду могут покинуть опытные футболисты – Артем Милевский, Андрей Ткачук и Денис Кожанов. Двое последних могут пополнить состав любительских Карпат.

Клуб уже покинули Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий и Мислав Матич.

Ранее сообщалось, что сразу три клуба УПЛ могут не получить аттестат для участия в следующем сезоне – Олимпик, Десна и Ингулец. В последних двух клубах якобы проблемы с инфраструктурой. Поэтому один из этих трех клубов мог заменить Минай. Однако все команды уже получили аттестат, поэтому возвращение закарпатского клуба откладывается.