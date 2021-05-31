Зарплата в клубе
Минай заработал в дебютном сезоне в УПЛ 18 очков. Но этого было мало для сохранения прописки в элитном дивизионе. Команде не удалось навязать борьбу соперникам и из-за кадрового потенциала состава.
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Спортивный директор Михаил Кополовец откровенно рассказал о зарплате в клубе. Финансовая часть не слишком привлекательная в Минае, поэтому команде сложно заманить опытных и квалифицированных футболистов.
Минимальная зарплата в клубе – тысяча евро. У игроков основного состава немного больше.
- После возвращения в Первую лигу команду могут покинуть опытные футболисты – Артем Милевский, Андрей Ткачук и Денис Кожанов. Двое последних могут пополнить состав любительских Карпат.
- Клуб уже покинули Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий и Мислав Матич.
Ранее сообщалось, что сразу три клуба УПЛ могут не получить аттестат для участия в следующем сезоне – Олимпик, Десна и Ингулец. В последних двух клубах якобы проблемы с инфраструктурой. Поэтому один из этих трех клубов мог заменить Минай. Однако все команды уже получили аттестат, поэтому возвращение закарпатского клуба откладывается.