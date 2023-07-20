Сразу семь футболистов Арсенала зарабатывают больше с украинского левого защитника. Невысокооплачиваемым игроком лондонского клуба стал новичок команды Кай Гаверц. 24-летний немецкий полузащитник будет зарабатывать в новом клубе 330 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Перешедший из Челси новобранец единственный футболист Арсенала, зарабатывающий более 300 тысяч за 7 дней.
На втором месте расположился нападающий Габриэл Жузес – 265 тысяч фунтов. Тройку замкнул еще один новичок "канониров" Декласс Райс – 250 тысяч.
Выше Зинченко также расположились Томас Парти, Букайо Сака, Уильям Салиба и Габриэл Мартинелли.
Далее 8-ю позицию занимает наш Александр Зинченко. Украинец зарабатывает в Арсенале за неделю 150 тысяч фунтов стерлингов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лондонскому клубу замыкают Николас Пепе и Аарон Рамсдейл – 140 и 120 тысяч фунтов соответственно.
Меньше всего в лондонском коллективе зарабатывает 29-летний американский голкипер Мэтт Тернер – 35 тысяч в неделю.
Пока команда Микеля Артеты полетела в американское турне, где уже победила звезд МЛС – 5:0. Зинченко пропустил матч, ведь все еще восстанавливается от травмы.
В трансферном окне клуб уже подписал тех, кого в команде хотел видеть испанский специалист. В новом сезоне Арсенал хочет взять реванш в МанСити по борьбе за чемпионство АПЛ.
Карьера Александра Зинченко в статусе "канониров"
- В июле 2022 года Зинченко перебрался в Арсенал, подписав договор до конца июня 2026 года.
- Почти сразу Александр стал стабильным игроком основы и любимцем фанатов. Болельщики уже даже пели оды украинцу.
- В сезоне-2022/2023 украинский легионер отыграл в футболке "канониров" 33 матча, в которых отличился дебютным голом и 2 ассистами. К сожалению, из-за травм пропустил некоторую часть сезона.