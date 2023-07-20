Одразу сім футболістів Арсенала заробляють більше з українського лівого захисника. Невисокооплачуваним гравцем лондонського клубу став новачок команди Кай Гаверц. 24-річний німецький півзахисник зароблятиме у новому клубі 330 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

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Ексодноклубник Мудрика зароблятиме найбільше

Новобранець, який перейшов із Челсі, єдиний футболіст Арсенала, який заробляє понад 300 тисяч за 7 днів.

На другому місці розташувався нападник Габріел Жузес – 265 тисяч фунтів. Трійку замкнув ще один новачок "канонірів" Деклас Райс – 250 тисяч.

Вище Зінченка також розташувались Томас Парті, Букайо Сака, Вільям Саліба та Габріел Мартінеллі.

Далі 8-му позицію займає наш Олександр Зінченко. Українець заробляє за тиждень в Арсеналі 150 тисяч фунтів стерлінгів.

Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців лондонському клубу замикають Ніколас Пепе та Аарон Рамсдейл – 140 та 120 тисяч фунтів відповідно.

Найменше у лондонському колективі заробляє 29-річний американський голкіпер Метт Тернер – 35 тисяч на тиждень.

Наразі команда Мікеля Артети полетіла в американську турне, де вже перемогла зірок МЛС – 5:0. Зінченко пропустив матч, адже досі відновлюється від травми.

У трансферне вікно клуб вже підписав тих, кого у команді хотів бачити іспанський спеціаліст. У новому сезоні Арсенал хоче взяти реванш у МанСіті у боротьбі за чемпіонство АПЛ.

Кар'єра Олександра Зінченка у статусі "канонірів"