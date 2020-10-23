На 2021 год запланировано проведение Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. А также процесс подготовки спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года. На это все надо денег.

В Государственном бюджете Украины на 2021 год планируют заложить 2,8 миллиарда гривен на подготовку и участие украинских спортсменов в этих соревнованиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины по итогам встречи Президента Украины Владимира Зеленского, министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки в Мариуполе с выдающимися украинскими спортсменами.

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Эти средства должны пойти на:

обеспечение организации учебно-тренировочных сборов украинских команд;

оплату расходов, связанных с участием украинских спортсменов в этих соревнованиях;

награды нашим спортсменам-победителям и их тренерам.

Напомним, Олимпиада-2020 в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Несмотря на то, что Олимпиаду перенесли с 2020 года на 2021 год, в ее названии решили оставить надпись "2020". Паралимпиада стартует вскоре после окончания олимпиады – 24 августа. И продлится до 5 сентября.

Касательно Дефлимпийских игр, то пока нет точности когда они состоятся. Соревнования предварительно были запланированы на 2021 год в бразильском Кашиас-ду-Сул, но соревнования могут перенести на 2022 год.

Зимние Олимпийские игры 2022 года примет Пекин. Они запланированы на 4 – 22 февраля.

Бюджет Украины 2021

Депутаты еще не рассматривали бюджет Украины на 2021 год. Он пока на рассмотрении в профильном комитете. Рассмотрят и примут его не быстрее, чем в ноябре.