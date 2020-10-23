На 2021 рік заплановано проведення Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. А також процес підготовки спортсменів до зимової Олімпіади 2022 року. На це все треба грошей.

У державному бюджеті України на 2021 рік планують закласти 2,8 мільярда гривень на підготовку та участь українських спортсменів у цих змаганнях. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів України за підсумками зустрічі Президента України Володимира Зеленського, міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки в Маріуполі з видатними українськими спортсменами.

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Ці кошти мають піти на:

забезпечення організації навчально-тренувальних зборів українських команд;

оплата витрат, пов’язаних з участю українських спортсменів у цих змаганнях;

винагороди нашим спортсменам-переможцям та їхнім тренерам.

Нагадаємо, Олімпіада-2020 в Токіо повинна відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Попри те, що Олімпіаду перенесли з 2020 року на 2021 рік, в її назві вирішили залишити напис "2020". Паралімпіада стартує невдовзі після закінчення олімпіади – 24 серпня. І триватиме до 5 вересня.

Щодо Дефлімпійських ігор, то поки немає точності коли вони відбудуться. Змагання попередньо були заплановані на 2021 рік в бразильському Кашіас-ду-Сул, але змагання можуть перенести на 2022 рік.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року прийме Пекін. Вони заплановані на 4 – 22 лютого.

Бюджет України 2021

Депутати ще не розглядали бюджет України на 2021 рік. Він поки на розгляді в профільному комітеті. Розглянуть та приймуть його не швидше, аніж у листопаді.