Клуб Серии А уже контактировал с представителями забивного нападающего Днепра-1. Днепряне готовы отпустить Довбика, но хотят выручить за него солидную сумму.

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Итальянцам не по зубам такие трансферные вкусы Днепра-1

Лидер УПЛ в первой части сезона-2022/2023 хочет продать Артема за 8 миллионов евро.

Однако эта сумма отпугивает руководство Салернитаны. Итальянцы готовы предложить Днепру-1 два варианта развития трансфера Довбика – переход за 4 миллиона евро или аренда с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи.

Любопытно! По данным портала Transfermarkt , стоимость трансфера Довбика составляет 6 миллионов евро.

Вряд ли украинский клуб согласится отдать своего лидера на таких условиях. Да и Салернитана далеко не тот клуб, в который мог бы перейти украинский футболист. Ведь клуб идет только на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А. За 15 туров Салернитана набрала 17 очков.

Днепр-1 в первом круге провел 14 матчей, в которых набрал 35 баллов. Днепряне единолично лидируют в сезоне УПЛ-2022/2023. Отрыв от Шахтера составляет 5 пунктов.

Статистика Довбика в сезоне-2022/2023