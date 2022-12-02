Клуб Серии А уже контактировал с представителями забивного нападающего Днепра-1. Днепряне готовы отпустить Довбика, но хотят выручить за него солидную сумму.
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Итальянцам не по зубам такие трансферные вкусы Днепра-1
Лидер УПЛ в первой части сезона-2022/2023 хочет продать Артема за 8 миллионов евро.
Однако эта сумма отпугивает руководство Салернитаны. Итальянцы готовы предложить Днепру-1 два варианта развития трансфера Довбика – переход за 4 миллиона евро или аренда с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи.
Вряд ли украинский клуб согласится отдать своего лидера на таких условиях. Да и Салернитана далеко не тот клуб, в который мог бы перейти украинский футболист. Ведь клуб идет только на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А. За 15 туров Салернитана набрала 17 очков.
Днепр-1 в первом круге провел 14 матчей, в которых набрал 35 баллов. Днепряне единолично лидируют в сезоне УПЛ-2022/2023. Отрыв от Шахтера составляет 5 пунктов.
Статистика Довбика в сезоне-2022/2023
- Напомним, что Добвик вернулся в Днпиро-1 в августе 2021-го.
- В текущем сезоне Артем провел в футболке днепровского клуба 22 матча. За сыгранное время нападающий набил 16 голов и сделал 4 результативных передач.
- Еще 8 поединков Довбик отыграл за сборную Украины в квалификации на ЧМ-2022 и Лиге наций. В 2022 году отличился в футболке национальной команды тремя мячами и одним ассистом.