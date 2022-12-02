Клуб Серії А вже контактував із представниками забивного форварда Дніпра-1. Дніпряни готові відпустити Довбика, але хочуть виручити за нього солідну суму.
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Італійцям не по зубах такі трансферні смаки Дніпра-1
Лідер УПЛ у першій частині сезону-2022/2023 хоче продати Артема за 8 мільйонів євро.
Однак ця сума відлякує керівництвом Салернітани. Італійці готові запропонувати Дніпру-1 два варіанти розвитку трансферу Довбика – перехід за 4 мільйони євро або оренда з правом викупу за 7 мільйонів євро та відсотком від подальшого перепродажу.
Навряд український клуб погодиться віддати свого лідера на таких умовах. Та й Салернітана далеко не той клуб, у який би міг перейти український футболіст. Адже клуб йде лише на 12-й позиції у турнірній таблиці Серії А. За 15 турів Салернітана набрала 17 очок.
Дніпро-1 у першому колі провів 14 матчів, у яких набрав 35 балів. Дніпряни одноосібно лідирують у сезоні УПЛ-2022/2023. Відрив від Шахтаря складає 5 пунктів.
Статистика Довбика у сезоні-2022/2023
- Нагадаємо, що Добвик повернувся у Днпіро-1 у серпні 2021-го.
- У поточному сезоні Артем провів у футболці дніпровського клубу 22 матчі. За зіграний час нападник наколотив 16 голів та зробив 4 результативних передач.
- Ще 8 поєдинків Довбик відіграв за збірну України у кваліфікації на ЧС-2022 та Лізі націй. У 2022 році відзначився у футболці національної команди трьома м'ячами та одним асистом.