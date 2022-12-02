26-летний футболист сборной Украины наконец-то возвращается к футболу после травмы. Из-за повреждения полузащитник пробыл почти два месяца вне футбольного поля. Сначала Коваленко будет тренироваться индивидуально, после чего возвращается в общую группу Специи.
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Не забывает, откуда он родом
Из-за травмы футболист пропустил 7 матчей и столько же отыграл до попадания в лазарет команды. За сыгранные поединки украинец не отличился результативными действиями.
С 24 февраля Виктор активно поддерживал Украину на расстоянии от Италии. Коваленко неоднократно обращался к своим землякам из Херсона, откуда футболист. Виктор призвал херсонцев не вестись на провокации российских войск. 11 ноября ВСУ освободили Херсон.
На днях Коваленко отметился еще одним патриотическим поступком. Футболист набил патриотическую татуировку.
Теперь руку Коваленко украшает карта Украины и две надписи: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".
Полузащитник Специи выложил фотографию из тату себе в инстаграмме.
Коваленко набил патриотическую татуировку / Фото из инстаграммы футболиста
- Напомним, что с февраля 2021 года Коваленко выступает в итальянской Серии А. Его контракт принадлежит Аталанте, за которую еще играет Руслан Малиновский. Однако Виктор не смог закрепиться в клубе из Бергамо, поэтому ушел в аренду в Специю.
- Это уже второй подряд вояж в Специю через два года. Его новое арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.