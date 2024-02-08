СМИ озвучило щедрый бюджет Шахтера на трансферное окно: еще не потратили даже половину

Донецкий Шахтер продолжает готовиться к возобновлению сезона-2023/2024. Уже 15 февраля "горняки" сыграют свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Марселя.

Накануне возобновления сезона “горняки” усилили свою команду уже тремя легионерами. 19-го января Шахтер объявил о приобретении 21-летнего левого вингера Палмейраса Кевина.

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"Горняки" не боятся тратить деньги

После этого трансфера прошло всего 7 дней, как донецкий клуб усилился 20-летним полузащитником сборной Бразилии U-23 и Васко да Гама Марлоном Гомесом, который выступал за олимпийскую национальную команду в отборе на Олимпиаду-2024.

Новичок Шахтера отметился голом в ворота Эквадора, но получил травму. Однако вместе с Кевином попал в заявку Марино Пушича на первый матч против французского Марселя.

Третьим зимним новичком донецкого гранда стал 19-летний грузинский центрбек из тбилисского Динамо Лука Лацабидзе.

Со всеми тремя новичками "горняки" заключили контракты до конца 2028-гоо года.

Интересно, что Шахтер уже попал в топ-10 рейтинга, который составили клубы с наибольшими затратами в зимнее трансферное окно-2024. "Кроты", занявшие 9-е место, потратили уже 24 миллиона евро. Однако это было еще до трансфера грузинского защитника, за которого заплатили 700 тысяч.

Щедрость от руководства клуба

Журналист Михаил Спиваковский сообщил трансферный бюджет Шахтера, который рассчитан на зимнее межсезонье 2024 года.

По его информации, "горняки" могут себе позволить потратить на трансферном рынке 50 миллионов. Поэтому следует ждать новых трансферов от донецкого Шахтера.

Не только подписывают игроков

Следует отметить, что Шахтер не только покупает футболистов, но и отдает в аренду. Например, Олег Очеретько продолжит свои выступления за Днепр-1. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона-2023/2024.

То же касается левого защитника, который с марта 2023-го играл в аренде за Минай, Андрея Булезу. Футболист перебрался во львовские Карпаты, которые уверенную идут к повышению в УПЛ. "Зелено-белые" до сих пор официально не объявили об аренде "горняка", который уже сыграл в контрольном матче. Зато портал Transfermarkt сообщает, что Булеза является игроком "львов" уже со 2 февраля 2024-го года.