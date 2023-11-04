Может отпугнуть европейских грандов: в СМИ раскрыли сумму, которую Шахтер хочет выручить за Судакова

Георгий Судаков – главная трансферная цель европейских клубов в составе Шахтера. В СМИ появилась сумма, которую "горняки" захотят выручить за своего питомца.

Все больше слухов появляется вокруг 21-летнего атакующего полузащитника и интереса к нему со стороны топовых клубов Европы. Георгия Судакова раскручивают как только могут. Также это делает известный инсайдер Фабрицио Романо. И это пойдет на руку "горнякам", которые могут солидно заработать на продаже клубного питомца.

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Сумма, которая может напугать Ювентус и других

Среди заинтересованных клубов продолжает быть туринский Ювентус. Однако чтобы купить Судакова "старой синьоре" придется выложить немалую сумму в размере 40 миллионов евро. Именно такой ценник "Шахтер" повесил на своего лидера команды.

Но такие финансовые прихоти "кротов" могут отпугнуть представителей итальянского гранда Серии А. Ведь итальянцы следят не только за Георгием. Также Ювентус присматривается к Пьер-Эмилю Хойбьергу и Хефрену Тюрама, которые стоят около 30 миллионов евро. А это на 10 миллионов меньше, чем просят украинского полузащитника.

Ранее в печати была информация, что Судаковым интересуются целый ряд клубов АПЛ, а также португальские команды, среди которых Бенфика, за которую выступает бывший "горняк" Анатолий Трубин.

Несмотря на это, известный комментатор Игорь Цыганик сообщал, что Шахтер не получил ни одного официального предложения по Судакову. Все эти слухи лишь раскрутка Георгия, которая приведет к росту цены на трансфер этого футболиста сборной Украины.

В текущем сезоне-2023/2024 Судаков уже отыграл за "горняков" 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

Всего в футболке "кротов" Георгий провел 79 поединков (13 мячей и столько же голевых передач).

Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца июня 2028 года.