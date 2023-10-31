Следующим в составе "горняков", кто может перебраться в один из топовых клубов Европы, предположительно станет Георгий Судаков. Футболисту всего 21 год, а о нем уже гудят ведущие СМИ мира. Атакующий полузащитник солидно добавил в игре и стал одним из лидеров Шахтера.

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Все в стиле раскрутки Мудрика

Такие выступления привлекли большое внимание европейских команд к персоне Судакова.

Недавно украинец еще забил дебютный гол в Лиге чемпионов и не в ворота любого, а самой каталонской Барселоны (2:1).

Раскруткой футболиста еще и занимается известный инсайдер Фабрицио Романо, публикующий информацию о Георгии чуть ли не после каждого матча Судакова на международной арене, расхваливая игру молодого полузащитника.

Параллельно с этим в прессе постепенно увеличивается очередь клубов, которые становятся в очередь за Судаковым. Первым в этот перечень записался туринский Ювентус.

Затем стало известно, что целый ряд клубов АПЛ заинтересован в услугах Георгия, среди которых Арсенал, которому не удалось подписать другого бывшего "горняка" Михаила Мудрика, перешедшего в Челси. К тому же еще и интерес к украинцу приписывают Бенфике, где играет Анатолий Трубин.

Правда, известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, что, несмотря на такие слухи, никакого конкретного предложения Шахтер по Судакову пока еще не получал.

По его словам, наибольший интерес из вышеназванных клубов проявляет все тот же Ювентус. Но сейчас это только интерес. Поэтому Судаков продолжает своей игрой помогать дончанам.

По мнению Цыганика, Шахтер информационно создает ажиотаж вокруг Судакова, как это было с Мудриком, чтобы поднять трансферную стоимость на своего полузащитника. "Горняки" – гении в раскручивании собственных воспитанников, как это уже показал пример Мудрик в Челси.

К слову. Судаков имеет контракт с Шахтером до конца июня 2028 года. В текущем сезоне-2023/2024 Георгий уже успел провести за "горняков" 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал ассист.