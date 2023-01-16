На уровне с чемпионом Европы, но до Стерлинга далеко: сколько Мудрик будет зарабатывать в Челси

Трансфер Михаила Мудрика в Челси официально завершен. Левый вингер достался "синим" за 100 миллионов евро из-за которых сорвался его переход в Арсенал.

30 миллионов из ста Шахтер получит в виде бонусов от "Челси". Этот трансфер стал самым дорогим в истории Украины. До этого это звание носил Андрей Шевченко, за которого все то же Челси в свое время отдало 44 миллиона евро. Теперь Мудрик будет выступать в АПЛ против Александра Зинченко. Челси заключило долгосрочный контракт с Михаилом на 8,5 лет – до 30 июня 2031 года.

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Вдвое больше, чем предлагал Арсенал

Новичок "синих" уже побывал на "Стефорд Бридж" в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срны, где с трибун Михаил поддержал свою новую команду в игре против Кристал Пелес. Украинец приехал на фарт, ведь подопечные Грэма Поттера минимально победили соперника 1:0. Единственный и победный гол забил Кай Гаверц.

В перерыве матча Мудрик с украинским флагом на спине вышел на футбольное поле, чтобы поздороваться с болельщиками своей новой команды.

СМИ уже рассекретили, сколько будет Мудрик получать в Челси. Зарплата футболиста сборной Украины в лондонском клубе составит 100 тысяч фунтов в неделю. А ровно на половину больше, чем ему предлагали в Арсенале, тоже боровшегося за трансфер левого вингера.

Интересно, что всего на 10 тысяч фунтов больше получают опытные Тиаго Силва и Жоржинью. А вот главный конкурент Мудрика за позицию на левом фланге Рахим Стерлинг получает в команде больше всех - 325 тысяч фунтов за семь дней.

В Челси Мудрик будет выступать с 15-м номером на спине. В свое время под ним в составе "синих" выступали Флоран Малуда, Мохаммед Салах, Курт Зума и легендарный Дидье Дрогба.

Мудрик уже поделился впечатлениями от своего переезда в Лондон.