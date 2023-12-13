Коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко рассказал, как активно покупают билеты на матчи клуба в еврокубках весной, которые проведут в Гамбурге. По его словам, болельщики уже купили 12-13 тысяч билетов.

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Сколько билетов уже купили

Домашняя кампания Шахтера в еврокубках завершилась. Какие можете подвести итоги матчей в Гамбурге?

Самое главное, что команда вышла в евровесну. Это уже хорошо. Спортивные результаты мы показали достойные. Второе – то, что почти на всех матчах мы видели заполненный стадион, за что мы благодарны как украинским, так и местным болельщикам. Третье – то, что каждый финиш – это новый старт. Поэтому для нас окончание группового этапа – это начало подготовки к евровесне. И, забегая вперед, могу сказать, что мы подписали дополнительное соглашение и договорились с Гамбургом о проведении матчей на их стадионе и в весенней части нынешнего евросезона.

А насчет коммерческой составляющей – насколько вы остались довольны матчами в Гамбурге?

В самом деле, если взять наши три домашних матча, то можно отметить, что поддержка у нас росла от первого до последнего матча. Болельщики сначала смотрели на Шахтер, потом поверили в Шахтер, а в последней игре уже начали болеть за нас. А насчет коммерческой составляющей… Скажу, что в пятницу мы уже начали продажу билетов на следующий этап еврокубков. Понятно, что до игры против Порта мы еще точно не знаем, какой именно это будет турнир – Лига чемпионов или Лига Европы. Тем более, не знаем будущего соперника. Однако болельщики уже купили около 12-13 тысяч билетов. Не зная турнира и не зная соперника. Это не показатель того, что людям понравилась игра Шахтера, что люди верят в нас и хотят поддерживать на протяжении всего евросезона.

Порт и Шахтер имеют одинаковое количество очков перед завтрашней игрой. Учитывая победу португальцев в выездном матче со счетом 3-1, команде Консейсау хватит и ничейного результата для выхода в 1/8 финала ЛЧ.

Напомним. Матч Порту – Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени.