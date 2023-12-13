Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко розповів, наскільки активно купують квитки на матчі клубу в єврокубках навесні, які проведуть в Гамбурзі. За його словами, вболівальники вже купили 12-13 тисяч квитків.

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Скільки квитків вже купили

Домашня кампанія Шахтаря у єврокубках завершилася. Які можете підбити підсумки матчів у Гамбурзі?

Найголовніше, що команда вийшла у євровесну. Це вже добре. Спортивні результати ми показали гідні. Друге – те, що майже на всіх матчах ми бачили заповнений стадіон, за що ми вдячні як українським, так і місцевим уболівальникам. Третє – те, що кожен фініш – це новий старт. Тому для нас закінчення групового етапу – це початок підготовки до євровесни. І, забігаючи вперед, можу сказати, що ми вже підписали додаткову угоду та домовилися з Гамбургом про проведення матчів на їхньому стадіоні та у весняній частині нинішнього євросезону.

А щодо комерційної складової – наскільки ви залишилися задоволені матчами в Гамбурзі?

Насправді, якщо взяти наші три домашні матчі, то можна зазначити, що підтримка у нас зростала від першого до останнього матчу. Вболівальники спочатку дивилися на Шахтар, потім повірили в Шахтар, а в останній грі вже почали вболівати за нас. А щодо комерційної складової… Скажу, що в п'ятницю ми вже почали продаж квитків на наступний етап єврокубків. Зрозуміло, що до гри проти Порту ми ще достеменно не знаємо, який саме це буде турнір – Ліга чемпіонів чи Ліга Європи. Тим більше не знаємо майбутнього суперника. Проте вболівальники вже купили близько 12-13 тисяч квитків. Не знаючи турніру, і не знаючи суперника. Чи це не показник того, що людям сподобалася гра Шахтаря, що люди вірять у нас і хочуть підтримувати протягом усього євросезону.

Порту та Шахтар мають однакову кількість очок перед завтрашньою грою. Зважаючи на перемогу португальців у виїзному матчі з рахунком 3-1, команді Консейсау вистачить і нічийного результату для виходу до 1/8 фіналу ЛЧ.

Нагадаємо. Матч Порту – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом.