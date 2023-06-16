10 июня Манчестер Сити минимально обыграл Интер в финале Лиги чемпионов. "Городяне" впервые в истории одержали победу в финале этого европейского турнира. Несколько ранее подопечные Пепа Гвардиолы стали чемпионами АПЛ. Поэтому празднование английского клуба было безумным.

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Кругленький чек за алкоголь

Футболисты еще на стадионе начали гуляние с литрами алкоголя, которое продолжилось в одном из самых дорогих заведений Tunnel Club в гостиничном комплексе домашнего стадиона МанСити "Этихад".

Отец вингера английского клуба Джека Грилиша раскрыл детали вечеринки команды после победы в АПЛ. По словам Кевина Грилиша, футболисты заплатили чек на баре за алкоголь в размере 47 тысяч фунтов.

"Я лично видел чек. Нет-нет, это не за одного Джека, это за весь алкоголь. Тогда сын еще рано вернулся домой", - заметил Грилиш-старший.

Отец футболиста отметил теплые отношения между семьями всех игроков МанСити, тоже отпраздновавших успех команды.

Отметим, что празднование после победы МанСити в финале ЛЧ было не менее ярким. Команда на частном самолете улетела на Ибицу, где крупнейшим футболистом-алкоголиком стал Джек Грилиш. Он в компании защитника Кайла Уокера покидал вечеринку и ехал в аэропорт, где ему даже предложили инвалидную коляску. Ведь Грилиш почти не мог стоять на ногах из-за четырехдневных гуляний с алкоголем.



Джек Грилиш после празднования победы в ЛЧ / Фото Daily Mail

После чего Джек стал жертвой насмешек в расположении сборной Англии. Футболисты с улыбкой встретили Грилиша на фотосессии, который пришел на нее в очень "уставшем" и "памятом" состоянии. Неудивительно.

К слову. В сезоне-2022/2023 Грилиш провел за МанСити 50 матчей, в которых отличился 5 голами и 11 ассистами.